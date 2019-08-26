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سفراء أوروبيون بالخرطوم يؤكدون دعم عملية الإصلاح فى السودان

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:56 ص
سفراء أوروبيون بالخرطوم يؤكدون دعم عملية الإصلاح فى السودان رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك
أ ش أ

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أكد سفراء أوروبيون لرئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك دعم الاتحاد الأوروبى عملية الإصلاح فى السودان.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، في بيان، إن حمدوك استقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في السودان، وقدم الدبلوماسيون الممثلون لدول الاتحاد الأوروبي التهنئة لرئيس الوزراء السوداني على تعيينه وتوقيع الوثيقة الدستورية.
وأكد الدبلوماسيون أن الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع الحكومة الجديدة ودعم عملية الإصلاح، لاسيما في مجالات السلام والإصلاح الاقتصادي وسيادة القانون، على أساس الاحتياجات التي أعربت عنها الحكومة الانتقالية.
وحضر الاجتماع سفراء وروساء بعثات الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيون من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.


السودان

عبد الله حمدوك

الاتحاد الأوروبى

الإصلاح فى السوادن

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