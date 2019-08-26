زياد يشكو عنف زوجته بمصر الجديدة: "6 أشهر زواج أصابوني بالاكتئاب الحاد"

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعى خروجها عن طاعته، واستيلائها على منزله، ليؤكد: "6 شهور داخل عش الزوجية، كانت كفيلة بأن تصيبنى بالاكتئاب الحاد، وتفننت فى إيذائى وجعلتنى أترك مصر بشكل نهائى، وأنتقل للعمل بإحدى الدول الخليجية، بعد أن رأيت الجحيم على يدها ووالداتها التى لا تعرف الرحمة".

وأضاف الزوج زياد.خ.أ، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "خدعت بزوجتى خلال فترة التعارف بعد أن حاولت أن تتدعى الطيبة والأخلاق، وبعدها حددنا موعد الزفاف وانتقلنا لعش الزوجية، وهناك تحولت للنقيض، كانت لا تهتم إلا بالأموال، ومهملة، وشوهت سمعتى باتهامات كيدية".

واستطرد: "طالبتنى بالطلاق مقابل التنازل عن ملكية شقتى وسيارتى كتعويض لها عن فشل زيجتنا، رغم أنها السبب فى الخلافات التى نشبت بيننا، وعندما رفضت وطلبت الانفصال بشكل ودى، وأن يأخذ كل منا حقوقه ويسترد ما دفعه، ثارت وأصيبت بالجنون وبدأت فى إلحاق الأذى بى، ولاحقتنى باتهامات كيدية، مستعينة بالشهود الزور".

وتابع: "أصبت باكتئاب حاد، وأصبحت أتردد على الأطباء من كثرة الضغوط، وتركت وظيفتى وهربت، ولكنها لاحقتنى بالدعاوى القضائية والبلاغات، وعندما رفضت التواصل معها حررت بلاغ اتهمتنى فيه بالتحرش بشقيقتها".