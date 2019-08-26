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زى انهاردة 26 أغسطس عام 1961.. بورما تعلن نفسها أول دولة بوذية فى العالم

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:00 ص
زى انهاردة 26 أغسطس عام 1961.. بورما تعلن نفسها أول دولة بوذية فى العالم شرطة بورما
كتب وكالات

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أعلنت بورما اعتناقها البوذية رسميًا فى 26 أغسطس 1961 لتصبح أول دولة تعتنق البوذية فى العالم.

بورما أو ميانمار، ورسميًا جمهورية إتحاد ميانمار بورمية، هى إحدى دول جنوب شرق آسيا، ففى عام1937 إنفصلت عن حكومة الهند البريطانية لتكون مستعمرة بريطانية منفصلة، بحسب وكالة أنباء الروهينجا.

ويختلف سكان بورما من حيث التركيب العرقى واللغوى بسبب تعدد العناصر المكونة للدولة ويتحدث أغلب سكانها اللغة البورمية ويطلق على هؤلاء "البورمان" وباقى السكان يتحدثون لغات متعددة.

ومن بين الجماعات المتعددة جماعات الأركان، ويعيشون فى القسم الجنوبى من مرتفعات، أركان بورما وجماعات الكاشين وينتشر الإسلام بين هذه الجماعات.

89% من السكان هم بوذيون، و4% مسلمون، 4% مسيحيون، 1% الوثنيين، 1% ديانات أخرى تشمل الإحيائية والديانة الصينية الشعبية.

المسلمون فى ميانمار هم أقلية أمام الأغلبية البوذية، ومعظم هؤلاء المسلمون هم من شعب روينجية وذوى الأصول المنحدرة من مسلمى الهند "بنغلاديش حاليًا" والصين، وكذلك من أصلاب المستوطنين الأوائل من العرب والفرس، وجلب البريطانيون العديد من المسلمون الهنود إلى بورما لمساعدتهم فى الأعمال المكتبية والتجارة.


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