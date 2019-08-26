زوج يشكو ملاحقته بـ5 قضايا حبس بتهم كيدية على يد زوجته بعد 20 شهر زواج

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، ادعى فيها تعرضه للطرد من وظيفته، بسبب تحريض زوجته لمديره بالعمل مستغلة صداقتها به، وملاحقته بالقضايا أمام محكمة الأسرة، من نفقة و5 دعاوى حبس وتبديد منقولات ومحاضر كيدية، مبنية على اتهامات مغلوطة وشهود زور .

تفاصيل القضية، بتحرير الزوج "عماد.ن.أ"، ببلاغ أمام قسم شرطة مدينة نصر، أكد فيها وفق تقرير طبى تعرضه للضرب على يد حماته وأشقاء زوجته، ونشوب خلافات حاد نشب بينها بعد 20 شهرًا من الزواج.

وأكد الزوج أن الظروف المعيشية الصعبة، وطلبات زوجته التى لا تنتهى وإساءاتها المتكررة، تسببت فى خلافات بينهما، لتقوم زوجته بطلب الطلاق، وطرده من منزله، بعد رفضه الإهانة وسبه أمام سكان العقار المقيمين به.

وتابع، حاولت توفير مستوى اجتماعى لائق بها، ولم أهتم بظروف أهلها المحدودة، وتكفلت بكل مصروفات الزواج، وبالرغم من ذلك قابلت زوجتى كل ما قدمته لها بالجحود وظلم الذى جعلنى أفقد صحتي، وأصاب بالضغط، بسبب لسانها السليط الذى كان دائما ينال منى بعد اتهامى بالتقصير بمنحها حقوقها الشرعية.

وأكدت الزوج أنه تعرض للبلطجية على يد أهل زوجته، والملاحقة لسرقة ما يتقاضاه من وظيفته، ومحاوله إجباره للتنازل عن شقته وسيارته.