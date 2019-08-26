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روسيا والهند تعتزمان إنشاء محطات أرضية للملاحة عبر الأقمار الصناعية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:38 ص
روسيا والهند تعتزمان إنشاء محطات أرضية للملاحة عبر الأقمار الصناعية محطة فضاء روسية
أ ش أ

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قال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية سيفان، اليوم الاثنين، إن روسيا والهند تعتزمان إقامة محطات أرضية فى كلا البلدين للملاحة عبر الأقمار الصناعية، وذلك لتحسين كفاءة أنظمة الملاحة الفضائية.
وأضاف سيفان - وفق ما نقلته وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية - "نريد إنشاء محطتنا الأرضية الخاصة لنظامنا الملاحي "نافايس" في روسيا، وتود روسيا كذلك إنشاء محطة من هذا القبيل في الهند من أجل نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية الخاص بها".. موضحا أن المحطة الروسية سيكون موقعها في بانجالور، بينما من المحتمل أن يكون موقع محطة الملاحة الهندية في موسكو.
وفيما يتعلق باحتمال حصول الهند على معدات روسية للمهمة الفضائية المأهولة "جاجنيان "، قال سيفان "إن المناقشات ما زالت جارية ولم يتم الاتفاق على شيء، وعلينا أن نقرر ما إذا كان من الجدي لنا شراء معدات روسية".


روسيا

الهند

الملاحة الفضائية

محطات فضائية

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