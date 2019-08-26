رفع 92 طن قمامة خلال حملة نظافة مكبرة بالبحيرة

البحيرة- فريق المحافظات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية برفع كفاءة منظومة النظافة على مستوى المحافظة وإزالة كافة المخلفات ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، مشددا على تطهير الترع والمصارف للحد من إنتشار الأمراض والأوبئة والحد من تلوث المجرى المائي حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا السياق نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفرالدوار حملة نظافة موسعة، وأسفرت الحملة عن رفع 37 طن قمامة بجانب أعمال التجميل والنظافة أمام مبنى مركز الشباب.

كما قامت الوحدة المحلية بمركز بدر بحملة نظافة مكبرة تم خلالها رفع 55 طن قمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالمدينة .