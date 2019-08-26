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رادار المرور يضبط 1735 لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق الرابطة بين المحافظات

الإثنين، 26 أغسطس 2019 08:51 ص
رادار المرور يضبط 1735 لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق الرابطة بين المحافظات رادار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين اللذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

 

وضبطت الإدارة العامة للمرور، 1735 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.

 

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

 

وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

 

 


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