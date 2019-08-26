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رئيس جامعة القاهرة: إنشاء أول تصنيف داخلى للكليات والأقسام لدعم المنافسة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:18 م
رئيس جامعة القاهرة: إنشاء أول تصنيف داخلى للكليات والأقسام لدعم المنافسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى

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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن ما تم اتخاذه من إجراءات لدعم البحث العلمى والنشر الدولى بالجامعة، يعد أكبر حزمة إجراءات اتخذتها الجامعة، لتشجيع النشر الدولى بين أعضاء هيئة التدريس والاستفادة من نتائج البحوث العلمية فى دعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، فى تصريحات اليوم، أن إدارة الجامعة تقدم الدعم المادى للكليات لنشر بحوثهم فى المجلات الدولية، مشيرا إلى قيام الجامعة بإنشاء منصة للنشر الدولى يكون دورها مساعدة الكليات، وبخاصة كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية لنشر بحوث أعضاء هيئة التدريس باللغة الإنجليزية فى المجلات والدوريات العالمية والتى تمثل نحو 30% من الأبحاث المنشورة دولياً، إلى جانب المساعدة فى ترجمة الأبحاث المستحقة للنشر الدولى من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، والعمل على تحويل المجلات العلمية بكليات الجامعة إلى مجلات دولية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى صدور العدد الأول من مجلة جامعة القاهرة الدولية للإنسانيات والعلوم الاجتماعية (JHASS) والتى تركز على التخصصات البينية، كأحد أهم أولويات جامعة الجيل الثالث، إلى جانب اهتمامها بتطبيقات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وخصوصاً الأبحاث التى توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة فى إحداث تغييرات إيجابية فى المجتمع بشكل عام، مشيرا إلى أنه سيتم إخضاع المجلة للمعايير الدولية للنشر فى المجالات البحثية المختلفة، مثل علوم اللغة والأدب والاقتصاد والقانون وإدارة الشركات وعلم الجريمة والدراسات المتعلقة بالتنمية، وعلم المعلومات والعلاقات الدولية والإعلام والعلوم السياسية والدراسات السكانية، وغيرها مع تعزيز الدراسات المتعددة والبينية فى العلوم الإنسانية والاجتماعية.

 

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة عمل تصنيف داخلى بالجامعة للكليات والأقسام يقوم على حزمة من المعايير المشتركة بين أهم التصنيفات الدولية، كالسمعة الأكاديمية والحوكمة، بما يؤدى إلى دعم المنافسة الداخلية بين الكليات والأقسام.

 

وقال الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة كيان واحد ولها هدف واحد، وهو النهوض بالجامعة بشكل عام والكليات بشكل خاص وإيجاد حالة من الاستقرار الدائم داخل أرجاء الجامعة، وهو ما نجحت الجامعة فى تحقيقه بشكل كبير، مؤكدًا على مواصلة الدعم لعمداء الكليات للنهوض بكلياتهم.

 


جامعة القاهرة

تصنيف داخلى

منافسة بين الكليات والاقسام

تصنيف جامعى

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