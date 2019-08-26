رئيس "ايتيدا": بعض طلاب مبادرة "مبرمجى المستقبل" اجتازوا البرنامج فى 3 أيام

كتبت: هبة السيد

قالت الدكتورة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، بشان مبادرة مبرمجى المستقبل، لطلاب الصف الاول الثانوى، أن عدد من المتقدمين فى الدورة الحالية ومدتها 3 أشهر نجحوا فى اجتياز الكورس فى 3 ايام وغيرهم فى 15 يوما.

وأضافت الجوهرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، ندرس ايضا توفير كورسات جديدة للطلاب المتميزين فى الدورة الحالية ممن اجتازوا المبادرة مبكرا.

والبرنامج يقدم منحة تدريب مجانية مدتها 3 أشهر فى "أساسيات البرمجةLearn to Code" وبشهادة معتمدة من منصة "يوداسيتي" العالمية.

وتقدم للمبادرة نحو 1299 شابا وفتاة من طلاب الصف الأول الثانوى بالمدارس الحكومية بجميع المحافظات، يتم تصفيتهم إلى 400 طالب ثم 100 طالب ثم اختيار أفضل 50 طالبا متميز لتدشين منتخب مصر للبرمجة للمشاركة فى المسابقات الدولية.

وتدعم الدولة البرنامج بنحو 33 مليون جنيه إذ يصل قيمة الكورس الواحد نحو 26 ألف جنيه تتحمله الدولة.

واطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عبر مركز "تيك" التابع لها مبادرة "مبرمجى المستقبل" لطلاب الصف الأول الثانوى نهاية يونيو الماضى وهو أحد برامج المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل".