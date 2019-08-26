رئيس الوزراء الموريتانى يتوجه الى اليابان للمشاركة فى "قمة تيكاد 7"

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غادر رئيس الوزراء الموريتانى إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، نواكشوط اليوم الاثنين متوجها إلى اليابان، للمشاركة فى أعمال مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7" الذى يعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية برئاسة مصر واليابان، وبمشاركة زعماء الدول الأفريقية خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجارى.

وذكرت الاذاعة الموريتانية أن رئيس الوزراء الموريتاني يرافقه وفد رفيع يضم وزراء الخارجية والاقتصاد والصناعة والأمن الغذائي.