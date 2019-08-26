رئيس المجلس التصديرى الكيماويات: 20 مليار جنيه متأخرات برنامج دعم الصادرات

كتب إسلام سعيد

كشف خالد أبو المكارم ، رئيس مجلس تصديري للصناعات الكيماوية، أن صادرات الكيماويات، أن متأخرات برنامج دعم الصادرات بلغت قرابة 20 مليار جنيه، فى حين تم اعتماد 6 مليار جنيه بدءا من العام المالى الجارى، لافتا إلى أنه بحلول 5 سبتمبر المقبل سيكون البرنامج الجديد لدعم الصادرات مفعل بشكل كامل.

ومن جانبه، قال هاني قسيس ، وكيل المجلس التصديري، خلال اجتماع المجلس التصديري، إن القطاع الصناعى الرسمي في مجال الكيماويات يقابله منافسة غير عادلة من القطاع غير الرسمي، والذى لا يدفع رسوم للدولة، مشيرا إلى أهمية محاربة المنتجات غير الرسمية والمهربة، فهناك فارق تكلفة يصل إلى 36% بين الإنتاج بالقطاع الرسمى وغير الرسمى.

وعلى جانب آخر، ناقش المجلس تنظيم بعثة تجارية إلى غانا تقدم لها 41 شركة، وتم اعتماد 21 شركة وهناك محاولات لإشراك باقى المتقدمين.