رئيس "اللولو": المجموعة توفر 8 آلاف فرصة عمل ونسعى لنشر مراكزنا بمصر

كتبت هند مختار

قال يوسف على، رئيس مجموعة اللولو الاستثمارية الهندية، إن المجموعة تهدف من خلال مراكز التسوق التى سيتم إقامتها فى مصر لوجود جودة عالية وسعر مناسب وخدمة متميزة.

وقال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع عقود إقامة 4 مراكز تسوق، إنه يأمل بأن تتواجد مراكز اللولو فى معظم محافظات جمهورية مصر العربية ، مشيدا بالعمالة المصرية.

ولفت إلى أن استثمارات المجموعة فى مصر من خلال إقامة هذه المراكز التسويقية الأربعة يصل لـ 500 مليون دولار وستوفر ما يقرب من 8 آلاف وظيفة.