ذا صن: صورة شبيه ستيف جوبز فى القاهرة تثير مزاعم بأنه لا يزال حياً

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن صورة لشبيه مؤسسة شركة أبل الراحل ستيف جوبز، والموجود فى مصر، قد أثارت حالة من الجدل الشديد على الإنترنت حتى أن البعض قد زعم أن جوبز لا يزال حيا ويختبئ فى مصر.

وأشارت الصحيفة، تقرير على موقعها الإلكترونى اليوم، الاثنين، إلى أن جوبز الذى شارك فى تأسيس الشركة العملاقة وأحدث ثورة فى مجال التكنولوجيا قد توفى فى عام 2011 عن عمر يناهز 56 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان.

إلا أن صورة لرجل يجلس فى أحد مقاهى القاهرة، والذى يشبه جوبز للغاية، قد أشعلت شائعات بأن الأخير لا يزال حيا. وظهر الرجل فى الصورة دون أن يرتدى حذاءً، وهو ما أثار ذهول الجماهير التى تعرف أن جوبز اعتاد المشى حافى القدمين أثناء التفكير فى أمر ما.



شبيه ستيف جوبز فى أحد مقاهى القاهرة

إلا أن مستخدمى السوشيال ميديا أشاروا إلى أن الرجل الذى ظهر فى الصورة لا يرتدى ساعة أبل، كما كان يرتديها جوبز.

وتم نشر الصورة على "فيس بوك" يوم السبت الماضى، لكن لم يتضح متى التقاطها بالفعل.

وقام أحد مستخدمى موقع ريدت بنشر الصورة التى أثارت مئات من التعليقات حتى أن البعض أقتنع أنها لستيف جوبز الحقيقى. وكتب أحدهم يقول: "هذا الرجل يشبه ستيف جوبز للغاية بشكل لا يجعله أمرا عشوائيا"، بينما قال آخر إن هناك شيئا فى الطريقة التى يجلس بها.