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دونالد ترامب عن احتمال تأجيل رسوم الصين: كل شيء ممكن

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:51 م
دونالد ترامب عن احتمال تأجيل رسوم الصين: كل شيء ممكن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
(رويترز)

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قال الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين، إن مفاوضات التجارة مع الصين في وضع أفضل كثيرا من أي وقت مضى، وأضاف في رده على سؤال بشأن إمكانية تأجيل الرسوم المقرر فرضها على سلع صينية "كل شيء ممكن".

وفي وقت سابق، صرح ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا أنه يعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق تجاري بعدما اتصلت بمسؤولين تجاريين أمريكيين الليلة الماضية مبدية رغبتها في العودة لمائدة المفاوضات.

وأضاف "كل شيء ممكن. يمكنني القول إننا نجري محادثات مهمة جدا، أهم بكثير من أي وقت مضى بصراحة".

وتابع "الصين بلد عظيم... يخسرون ملايين الوظائف التي تذهب لبلدان أخرى. لو كنت مكانهم لوددت أن أبرم اتفاقا".

وقال ترامب "أعتقد أننا الآن ربما نكون في وضع أفضل كثيرا من أي وقت مضى في التفاوض... وأظن أننا في موقف أقوى لإبرام اتفاق. اتفاق عادل للجميع".

 


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