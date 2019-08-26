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دراسة: تجنب التدخين والمشروبات الكحولية يحمى من الإصابة بالخرف

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:51 م
دراسة: تجنب التدخين والمشروبات الكحولية يحمى من الإصابة بالخرف الإصابة بالخرف - أرشيفية
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن دراسة جديدة أجراها أكاديميون هولنديون على 6000 شخص لمدة 14 عامًا فى المتوسط، ووجدوا أن العادات غير الصحية تزيد من خطر الإصابة بالخرف بنحو 29%.

ويقول العلماء إن تجنب المشروبات الكحولية والسجائر قد يحميك من الخرف، واكتشف الباحثون أدلة أكثر على أن اتباع أسلوب حياة صحى يمكن أن يجنبك الإصابة بالخرف، وقد وجدت دراستهم أن العادات غير الصحية، مثل التدخين، يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنحو الثلث.

التدخين
التدخين

ويعتقد العلماء أن الجينات ترتبط بحوالى 50% من حالات مرض الزهايمر، وهو أكثر أشكال الخرف شيوعا، تم بعد ذلك تقسيم جميع المشاركين إلى 3 مجموعات مختلفة بناءً على مدى صحة أسلوب حياتهم، وتم سؤالهم عما إذا كانوا يدخنون، أو مصابون بالاكتئاب، أو مرض السكرى، أو كانوا نشطين جسديًا، ويتبعون نظاما غذائيا صحيا، ويتجنبون العزلة الاجتماعية.

وتم ربط جميع العوامل بالخرف، الذى يصيب حوالى 850 ألف شخص فى بريطانيا، وحوالى 6 ملايين فى الولايات المتحدة الأمريكية، كما تظهر الأرقام. وحوالى ثلث جميع الحالات من الممكن الوقاية منها لأنها مرتبطة بالنظام الغذائى، أو عدم النشاط أو ضعف صحة الدماغ.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين يعانون من نمط حياة غير صحى لديهم خطر أعلى بنسبة 32% من الخرف، مقارنة مع أولئك الذين لديهم نمط حياة أكثر صحة.

 

سرقة الذاكرة
سرقة الذاكرة

يأتى ذلك بعد أن قالت منظمة الصحة العالمية فى مايو الماضى، إنه يجب على الناس ممارسة التمارين الرياضية بشكل أكبر، وتناول نظام غذائى صحى وعدم تناول الكحول، لتقليل خطر الإصابة بالخرف.

ووجدت مراجعة ضخمة للأدلة الموجودة أن العمر كان أقوى عامل خطر لحالة الخرف، أو ما يعرف باسم الزهايمر، لكنها أشارت إلى إنها ليست نتيجة حتمية للشيخوخة.


الخرف

الزهايمر

نمط الحياة الصحى

الوقاية من الخرف

التدخين

الكحول

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