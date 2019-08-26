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خبير: اختبارات جودة المحمول ترفع وعى المستخدم حول الشبكة المتعاقد معها

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:19 م
خبير: اختبارات جودة المحمول ترفع وعى المستخدم حول الشبكة المتعاقد معها الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات الاسبق
كتبت: هبة السيد

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قال الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات الاسبق، بشأن اتجاه جهاز تنظيم الاتصالات نشر تقرير لاختبارات جودة المحمول عبر موقعه الإلكترونى، بأنها تهدف لايجاد وسيلة ما تضمن تقديم الشركات لخدمات يستحقها المستخدم، وضمان تعويض الشركات للعملاء عن سوء الخدمة وعدم تكرار تردى الخدمة لدى بعض الشركات فى بعض المناطق.

وأضاف الشريف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن جودة خدمات الاتصالات تعد احد عوامل الأساسية لتحفيز الاستثمار سواء خدمات الاتصالات الصوتية  والإنترنت الأرضى أو المحمول فهناك شركات تشترط جودة خدمات الاتصالات عند الاستثمار فى بلد ما كمثال.

وأكد الشريف على أهمية نشر التقرير بالقول: "قد لا يكون له تأثير كبير فى البداية لدى العملاء ولكن أهميته تكمن فى الاستمرارية من رفع وعى المستخدم من مستوى أداء الشبكة المتعاقد معها كما يأتى التقرير بعد توقف لمدة عامين.

وافتتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى 11 يوليو الماضى، المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، ويأتي افتتاح هذا المركز في إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ واتخاذ كافة الاجراءات لضمان حقوق المواطنين في الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والإنترنت.

والهدف الرئيسى من إنشاء مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات هو إجراء قياس دورى لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر ويشمل القياس على مستوى الجمهورية 94 منطقة، و70 طريقا رئيسيا، و25 مركزا لتجمعات المواطنين تقاس فيه الخدمات من الداخل كالمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية ذات الكثافة الجماهيرية.

كما يهدف المركز إلى تحقيق الشفافية حيث سيتم نشر تقارير شهرية على الموقع الالكترونى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات،  وذلك لإطلاع المواطنين والشركات على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات وبما يساعد المواطنين على اختيار أكثر الشبكات تميزاً فى المنطقة التى يقطن أو يعمل بها.


وزارة الاتصالات

جهاز تنظيم الاتصالات

مراقبة جودة المحمول

اختبارات جودة المحمول

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