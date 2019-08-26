حفلات فنية جديدة بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الفنون الدولى

الإسكندرية جاكلين منير

يبدأ الأسبوع الأخير لمهرجان الصيف الدولى السابع عشر بمكتبة الإسكندرية فعالياته بمجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية، حيث يلتقى عشاق التراث والطرب اليوم مع فرقة "سماعى"، والتى تقدم مزيجًا من الموسيقى والغناء من تراثنا الغنى والذى يتميز بانتقاله بين الأشكال الغنائية التقليدية والموشحات والأغانى المتطورة والألحان المبتكرة.

وينظم مركز الفنون بالتعاون مع مدرسة الفنون يومًا للعائلة يوم الثلاثاء 27 أغسطس، حيث يشارك الأطفال وذويهم فى أنشطة تعليمية وفنية وثقافية مشتركة بهدف تنمية مهاراتهم وصقل المواهب والقدرات الفنية للأطفال.

وتقدم فرقة جنوب الوادى للفن النوبى والإفريقى عرضها فى مساء نفس اليوم، وهى فرقة استعراضية موسيقية يتميز عرضها بالمزج بين الأغانى والاستعراضات النوبية والسودانية والأرتام الإفريقية.

وتقدم فرقة وسط البلد حفلها يوم الأربعاء 28 أغسطس، وهى أحد أهم الفرق المستقلة فى مصر، والتى أنشئت فى أواخر التسعينيات ونالت شهرة كبيرة بسبب تنوع موسيقاهم وقدرتهم على دمج ألوان موسيقية مختلفة، بجانب مشاركة أعضاء الفرقة فى عدة أعمال فنية وسينمائية.

وفى يوم الخميس 29 أغسطس، يشارك النجم شريف منير وفرقته الموسيقية "نوستالجيا" فى المهرجان بعرض مميز لأهم أغانى فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات.

وتقدم فرقة "آخر زفير" الأردنية حفلها يوم الجمعة 30 أغسطس، وهى تعتبر أول فرقة روك أردنية عربية حيث تأسست عام 2007، وتتناول القضايا الاجتماعية والثقافية فى المنطقة.

ويقدم المخرج والمؤلف إيهاب يونس فى نفس اليوم عرضه المسرحى "الأوضة" عن نص "استبربتيز" للكاتب البولندى "سيلافومير ميروجيك".

وعلى جانب آخر فى إطار حرص مكتبة الإسكندرية على تشجيع الشباب والعمل على تنميتهم، ينظم برنامج مكتبة الإسكندرية لأنشطة الشباب بإدارة العلاقات العامة والاتصالات الدولية بقطاع العلاقات الخارجية والبروتوكولات بمكتبة الإسكندرية "نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي" بالتعاون مع المبادرة الشبابية "أفاد" فى دورته الثانية.

وهو مشروع يوفر فرصة تعليمية وثقافية كبيرة حيث يدرس الشباب عن أفريقيا، ويتعرفون على القضايا الحالية ويتولون دور المندوبين المسؤولين عن مناقشة وحل القضايا ذات الأهمية الأفريقية والعالمية.

ويمثل المشروع منصة ثقافية لرفع وعى الشباب بأهمية الامتداد الإفريقى لمصر ويعمل كذلك على توفير مساحات حوارية بين الشباب المصرى والعربى والإفريقى لمناقشة تحديات القارة ومستقبلها وكذلك تبادل الثقافات والخبرات وزيادة قنوات التواصل بينهم، وذلك من خلال مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية المتخصصة فى عدة مجالات ثقافية واجتماعية وتثقيفية، يتعلمون من خلالها كيفية الاستفادة من مصادر المعلومات المختلفة المُتاحة فى هذا المجال، إلى جانب القيام ببعض الزيارات الميدانية ذات صلة بأهداف البرنامج. يقام حفل افتتاح المشروع اليوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2019 بمكتبة الإسكندرية فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بقاعة المحاضرات.