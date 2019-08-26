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حبس 4 متهمين بالاتجار فى الآثار بالوايلى

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:26 م
حبس 4 متهمين بالاتجار فى الآثار بالوايلى آثار - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة الوايلى، حبس 4 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى الآثار بدائرة القسم.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الوايلى، بقيادة العقيد وائل شرارة نائب مأمور القسم بميدان العباسية، تمكن من ضبط كل من عبد الله. ج، 35 سنة، مدير تسويق بشركة، إيليا. أ، 40 سنة، صاحب مقهى، محمد. ى، 35 سنة، مدير شركة، منير. م، 41 سنة، مأمور ضرائب، حال استقلالهم سيارة "ملك وقيادة الرابع" وبحوزتهم تمثال فرعونى لسيدة من الخشب طوله 60 سم (يشتبه فى أثريته).

 

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف المتهمان الأول والثانى أقرا بتعرفهما على المتهمان الثالث والرابع عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعى بشبكة الانترنت، وتواجدهما بمحل الضبط لعرض التمثال عليهما لمعاينته تمهيدًا لشرائه، وبمواجهة المتهمين الثالث والرابع بما جاء بأقوال المتهمين أيداها.

 

تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين.

 


لجنة اثرية

معاينة تمثال قوة امنية

قسم الوايلى

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