حبس 3 متهمين بسرقة كابلات تليفونات بالسلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس 3 عاطلين، بتهمة سرقة كابلات تليفونات بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول، القبض على "م. ا. ا" 42 سنة فني هندسة بشركة اتصالات، و"ع.م. ع" 32 سنة عاطل و"ي. م. ا " 45 سنة سائق، أثناء استقلالهم السيارة رقم ق ع ب 7386 ماركة شيفروليه بيضاء اللون، ( قيادة الثالث ـ ملك نجله) وعثر بحوزتهم على 70 مترا من كابلات التليفونات التابعة لشركة الاتصالات ومبلغ مالى 10 آلاف جنيه بحوزة الأول وسلاح ابيض "سكين"، وجنزير حديدي.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بسرقة الكابلات المضبوطة من الطريق العام بشارع الإمام البخاري دائرة القسم بأسلوب "القطع " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة، وأضاف الأول بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته خاص به، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.