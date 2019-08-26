حبس 3 عاطلين كونوا أخطر تشكيل عصابى لسرقة الدرجات البخارية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية مكون من ثلاثة أشخاص، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن المقدم محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد من ضبط كلا من "هـ . م . ع" 21 عاما عاطل، ومقيم دائرة مركز قويسنا "ع . ع . ع . ا" 21 عاما عاطل، ومقيم بدائرة المركز، "ع. ش.ع.ع" 19 عاما عاطل ومقيم بدائرة المركز .

وبمواجتهم اعترفوا بإرتكابهم عدة وقائع سرقة مقيد بهم محاضر سابقة، وتم ضبط الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها وعددها 10 دراجات بخارية، وتحرر عن ذلك المحضراللازم وجارى العرض على النيابة .