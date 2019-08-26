حبس موظفة بمستشفى بتهمة انتحال صفة دكتورة والنصب على مواطنين بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس موظفة بأحد المستشفيات الحكومية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بانتحال صفة دكتورة جامعية والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرتها على تعيينهم بوظائف حكومية.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من 3 أشخاص، يفيد بقيام موظفة بإحدى المستشفيات بالإسكندرية، مقيمة بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية مختلفة منتحلة صفة دكتور جامعى بإحدى الجامعات، حيث زعمت قدرتها على تعيينهم بوظائف حكومية بجهات مختلفة، ولم تلتزم بذلك وتهربت من سداد المبالغ المستولى عليها.

توصلت التحريات وجمع المعلومات الى صحة الواقعة، وأضافت التحريات قيام المذكورة بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال، والإستيلاء على أموال المبلغين وآخرين تحت ذات الزعم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة التحقيقات.