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حبس عاطلين بتهمة سرقة الدراجات النارية فى قصر النيل

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:23 م
حبس عاطلين بتهمة سرقة الدراجات النارية فى قصر النيل سرقة دراجة بخارية-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة قصر النيل بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق ،سرقا دراجة بخارية من أحد الأشخاص بميدان التحرير. 
 
تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم  شرطة قصر النيل اثناء تفقد الحالة الأمنية بميدان التحرير ، من ضبط " ا. ج. س" 25 سنة عاطل ، و"ع. ع .ع" 24 سنة عاطل ، اثناء استقلالهما الدراجة البخارية رقم أ ر س 3794  ماركة دايون زرقاء اللون"ملك وقيادة الأول " وبحوزتهما حقيبة بداخلها هاتف محمول ومبلغ مالي 600 جنية ومتعلقات شخصية.
 
وبمناقشتهما عن مصدر الحقيبة المضبوطة بحوزتهما ، اعترفا بسرقتها من أحد الأشخاص اثناء سيره بكوبري الجلاء الدقي  جيزة بأسلوب" الخطف" باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما ، وتم التوصل للمجني عليه، وتبين انه "ر. ا .ب" 38 سنة ومقيم دائرة قسم شرطة الوايلي ، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
 

قصر النيل

سرقة الدراجات النارية

قسم قصر النيل

عقوبة السرقة

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