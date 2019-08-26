حبس عاطلين بتهمة سرقة الدراجات النارية فى قصر النيل

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة قصر النيل بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق ،سرقا دراجة بخارية من أحد الأشخاص بميدان التحرير.

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة قصر النيل اثناء تفقد الحالة الأمنية بميدان التحرير ، من ضبط " ا. ج. س" 25 سنة عاطل ، و"ع. ع .ع" 24 سنة عاطل ، اثناء استقلالهما الدراجة البخارية رقم أ ر س 3794 ماركة دايون زرقاء اللون"ملك وقيادة الأول " وبحوزتهما حقيبة بداخلها هاتف محمول ومبلغ مالي 600 جنية ومتعلقات شخصية.

وبمناقشتهما عن مصدر الحقيبة المضبوطة بحوزتهما ، اعترفا بسرقتها من أحد الأشخاص اثناء سيره بكوبري الجلاء الدقي جيزة بأسلوب" الخطف" باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما ، وتم التوصل للمجني عليه، وتبين انه "ر. ا .ب" 38 سنة ومقيم دائرة قسم شرطة الوايلي ، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.