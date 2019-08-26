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حبس شاب لاتهامه بالشروع فى خطف طفل بمصر القديمة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:05 م
حبس شاب لاتهامه بالشروع فى خطف طفل بمصر القديمة خطف طفل-أرشيفية
كتب ـ سليم على

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قررت نيابة مصر القديمة، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في خطف طفل من والدته فى دائرة القسم.
 
ووجهت النيابة برئاسة المستشار إيهاب عبد اللطيف، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، للمتهم تهمة خطف طفل، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، التي أثبتت صحة الواقعة وشروع المتهم في ارتكاب جريمة خطف الطفل.
 
كما طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، للتأكد من صحة الواقعة، وإرسالها لخبراء بالهيئة الوطنية للإعلام لمطابقتها مع صور المتهم.
 
 
 
 

جرائم خطف الاطفال

مصر القديمه

خطف طفل فى مصر القديمة

محكمه جنوب القاهره

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