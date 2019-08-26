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حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقتهم السيارات فى الخانكة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:33 م
حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقتهم السيارات فى الخانكة التشكيل العصابى
القليوبية - فريق المحافظات

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قررت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية، حبس عناصر تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بارتكاب جرائم سرقة السيارات والدراجات النارية، وتقطيعها وإعادة بيعها كقطع غيار.

وكانت قد أكدت تحريات ومعلومات مباحث إدارة المرور بمديرية أمن القليوبية، قيام مالك ورشة - مقيم بجسر السويس بالقاهرة، بسرقة السيارات والدراجات النارية وتقطيعها والتلاعب فى الأجزاء الجوهرية الخاصة بها لمواضع الشاسية والمحرك بغرض إخفاء معالمها وإعادة بيعها كقطع غيار، متخذاً من الورشة محل عمله الكائنة بناحية الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة، محلاً لممارسة نشاطه الإجرامى بالإشتراك وآخرين .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف الورشة المُشار إليها وضبط المتهم، وبرفقته عاطلين – لهما معلومات جنائية مسجلة، وبتفتيش الورشة عثر بداخلها على 3 مركبات تروسيكل بدون لوحات معدنية أحدهما مبلغ بسرقتها بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وتم ضبط العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التقطيع، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى سرقة السيارات والدراجات النارية وتقطيعها وإعادة بيعها كقطع غيار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واحيلا المتهمين الى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.


الخانكة

تشكيل عصابى

القليوبية

سرقة سيارات

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