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حالة الطقس اليوم الإثنين 26/8/2019 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 26/8/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الإثنين ، ففى مصر  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد .

وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 1-3 درجات مئوية، ويسود طقس حار نسبياً في أغلب المناطق ، ويبقى حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، ويتوقع ظهور بعض السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية في مناطق البادية الجنوبية الشرقية والشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 28 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس معتدلاً بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة ، بحيث تكون الأجواء حارة بشكل واضح في كافة المناطق خلال ساعات النهار . وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة في الجبال ، وتبقى الاجواء حارة نسبياً في بقية المناطق .

 

 

 


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