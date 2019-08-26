جنايات سوهاج تقضى بإعدام 3 متهمين بقتل شخص أخذا بالثأر

سوهاج - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، وبإجماع الآراء، بإعدام المتهمين "محمد.ل" 32 سنة مزارع و"محمد.ك." 30 سنة مزارع و"محمود.ل" 29 سنة مزارع شنقا لاتهامهم بقتل المجنى عليه "البنجاوى.أ"، أخذا بالثأر بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد أبو النجا ووليد سيد أمير بحضور الحسينى جمال وكيل النيابة وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز طما، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من أسلحة آلية، وكشفت التحريات وجود خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليه، حيث استقلوا سيارة وفى أحد الأماكن أطلقوا النار على المجنى عليه، وهم داخل السيارة مما أدى إلى مصرعه فى الحال متأثرا بإصابته.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة أخذا بالثأر، وتم إحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.