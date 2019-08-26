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جمعية القلب الأمريكية: الناجون من سرطان الطفولة لديهم مخاطر أكثر للإصابة بأمراض القلب

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:30 م
جمعية القلب الأمريكية: الناجون من سرطان الطفولة لديهم مخاطر أكثر للإصابة بأمراض القلب سرطان الاطفال - صورة ارشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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أظهرت دراسة جديدة نُشرت في دورية "الدورة الدموية" الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية، أن الناجين من سرطان الطفولة لديهم مخاطر أكبر للإصابة بمجموعة من أمراض القلب بسبب علاج السرطان.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthNews”، ركزت معظم الدراسات التي أجريت على مجموعة الناجين من السرطان المرتبط بالأنثراسيكلين ، وهو نوع من أدوية العلاج الكيميائي المستخدمة لعلاج أنواع كثيرة من الأورام.

وفي هذه الدراسة الجديدة ، استخدم الباحثون بيانات من نظام الرعاية الصحية في أونتاريو للتحقيق في مجموعة كاملة من الأنواع الفرعية لأمراض القلب في ما يقرب من 7300 من الناجين من سرطان الأطفال (تم تشخيصهم في متوسط ​​عمر 7) - مقارنة بأكثر من 36 ألف شخص من نفس العمر ، الجنس دون السرطان.

وشملت أمراض القلب التي تناولتها الدراسة: (مرض الشريان التاجي ، عدم انتظام ضربات القلب ، تشوهات الصمامات ، اعتلال عضلة القلب ، قصور القلب).

ووجد الباحثون أنه حتى في سن مبكرة نسبياً، فإن الناجين من سرطان الطفولة لديهم زيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف أمراض القلب وخطر الإصابة بفشل القلب بعشرة أضعاف مقارنة بأقرانهم الخاليين من السرطان.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الناجين الذين يتعرضون لجرعات أعلى من العلاج الكيميائي "أنثراسيكلين"، وكذلك المصابين بمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو كليهما، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب عند البالغين.

 

 


سرطان الاطفال

السرطان

امراض القلب

جمعية القلب الامريكية

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