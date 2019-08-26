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جمارك مطار مرسى علم تضبط محاولة تهريب كمية من فلاتر السجائر الإلكترونية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:13 م
جمارك مطار مرسى علم تضبط محاولة تهريب كمية من فلاتر السجائر الإلكترونية
كتب محمود عبد الغنى

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تمكن رجال الجمارك بمطار مرسي علم الدولي برئاسة  عبدالجواد شيخون مدير الجمرك بالتنسيق مع الجهات الأمنية من ضبط محاولة تهريب كمية من فلاتر السجائر الإلكترونية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

اثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة سكاي اب إيريلاينز رقم SQp5501 القادمة من كييف بأوكرانيا إشتبه هانى عنتر مأمور الجمرك فى الراكبةOlENA أوكرانية الجنسية تحمل 3 حقائب وذلك لكثرة سفرها وترددها .

وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة x-ray بمعرفة  وائل منصور حيث أفاد بوجود كثافات بالحقائب وأكد الإشتباه .

وبالعرض علي عبد الجواد شيخون مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبها مكونه من هاني عنتر ومحمد رشدي ووائل منصور وكرم أحمد مأمورى الجمرك فتبين وجود  100 عبوة بها 20 ألف فلتر للسجائر الإلكترونية ماركة HEETS ، وبلغت التعويضات المستحقة 33 ألف جنيه .

قرر مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 204 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابه علي المنافذ الجمركيه وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي .


وزارة الطيران

اخبار المطار

مرسي علم

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