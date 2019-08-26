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جمارك أرقين بأسوان تضبط محاولتى تهريب أدوية بشرية وسجائر إلكترونية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:53 م
جمارك أرقين بأسوان تضبط محاولتى تهريب أدوية بشرية وسجائر إلكترونية رجال الجمارك والمضبوطات
أسوان - عبد الله صلاح

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تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين مساء الاثنين، من ضبط محاولتى تهريب أدوية بشرية وسجائر إلكترونية ومستلزماتها.

ففى المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات القادمة من الخرطوم إشتبه محمود عابد مأمور الجمرك، في الراكب ع .  م . ع 40 سنة سوداني الجنسية والتي ظهرت عليه علامات القلق عند طلب إنزال الأمتعه الشخصيه الخاصه به.

وبالعرض على حمدي محمد مكي مدير الجمرك قرر بتشكيل لجنة من محمود رفعت وحسين عبد اللاه  ماموى الجمرك لتفتيش الراكب وامتعته الشخصية فتبين وجود  250 أمبول pethidine injection مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية.

وفى المحاولة الثانية، تم الاشتباه في الراكب ع.ض.ر مصري الجنسية 28 سنة وبتفتيش أمتعته الشخصية وجد معه 12 سيجارة إلكترونية smoknord kit و 27 سيجارة إلكترونية just fogcopt kit  و1000 الف مبسم سيجارة إلكترونية مفردة  و 35 علبة بداخل كل منها مبسم مدون عليها smoant s8 و 50علبة بداخلها واحد مبسم مدون عليها smoant karat
و450 شريط كل شريط يحتوي على أربع مباسم و 2400 علبه كل علبة تحتوي على 2 مبسم مدون عليها Zero pod2ml بإجمالي 7685 مبسم مخبأة داخل 2 شنطة كبيرة الحجم.

وقرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك اسوان تحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 30 و 31 لسنة 2019، وحرر المحضر الأول محمود مختار والثانى محمود عابد.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بتشديد الرقابة علي كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

 

 


جمارك ارقين

ادوية بشرية

سجائر الكترونية

اسوان

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