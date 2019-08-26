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جامعة عين شمس تستقبل طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق بـ14 معملا

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:10 ص
جامعة عين شمس تستقبل طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق بـ14 معملا تنسيق - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تواصل جامعة عين شمس، اليوم الإثنين، استقبال طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق، لإجراء أعمال التنسيق الإلكترونى للعام الدراسى الجديد 2019 -2020، وذلك لليوم الثالث على التوالى

وتستقبل جامعة عين شمس طلاب المرحلة الثالثة من خلال  14 معمل حاسب آلى مزودة بـ 306 جهاز كمبيوتر، بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعى بالعباسية، وكلية الزراعة بشبرا الخيمة ،وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا فى العباسية، فضلاً عن معامل المدينة الجامعية طلبة بالعباسية.

وكانت أعمال المرحلة الثالثة للتنسيق، بدأت تسجيل رغبات 84872 طالبا بواقع 63318 بالشعبة العلمية و21554 بالشعبة الأدبية، من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، ضمن تنسيق المرحلة الثالثة بتنسيق 2019، حيث انطلقت أعمال المرحلة رسميا السبت الماضى .

يذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أعلنت بدء تنسيق باقى الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة 2019 ضمن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق بحد أدنى 50 % للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية، عقب إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.

ومن المقرر أن يتم إرجاء نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق "الدور الأول" حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة، بعد انتهاء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وإعلان نتيجة هذه الامتحانات المتوقع إعلانها نهاية الشهر الجارى.

 

 


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طلاب الثانويه

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