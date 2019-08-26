توافد الطلاب على كلية الحاسبات بجامعة حلوان للالتحاق ببرنامج هندسة البرمجيات

كتب وائل ربيعى

توافد اليوم طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة على كلية الحاسبات بجامعة حلوان للالتحاق ببرنامج هندسة البرمجيات وتقديم الأوراق المطلوبة وإنهاء إجراءات الكشف الطبى فى هذا البرنامج المتميز، الذى أنشئ منذ عام 2006 فى جامعة حلوان والتى تعد أول جامعة مصرية تقوم بتطبيق هذا التخصص العلمى.



من جانبه، أكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن البرامج الجديدة تقدم فرص تعليمية متنوعة للحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة، كما تقدم فرصة جيدة للطلاب المصريين والوافدين وأولياء الأمور لاختيار الأفضل منها بما يتفق مع رغباتهم، وكذلك لخريجى الجامعات والراغبين فى الالتحاق بالبرامج الجديدة بما يدعم تميز وتنافسية الخريج على المستوى المحلى والإقليمى من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل.



أوضح الدكتور أسامة إمام القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أهمية تخصص هندسة البرمجيات وهو من أهم التخصصات الحديثة التى نشأت لمواكبة التطور الكبير والمتسارع فى تكنولوجيا المعلومات وتحليل البرمجيات وتصميمها، لتقديم ما هو أفضل من الناحيتين العملية والنظرية.



أشارت الدكتورة أمانى عبده منسق البرنامج إلى أن الدراسة فى برنامج هندسة البرمجيات شاملة بحيث يصبح الطالب على وعى بكل ما يخص مشاريع البرمجيات بداية من متطلباتها حتى تحليلها وتطويرها واختبارها وصيانتها، ولذلك يتمكن الطالب من العمل فى أى مرحلة من مراحل تطوير البرمجيات وكذلك مختلف أنواع البرمجيات.



ويهدف البرنامج إلى تقديم محتوى علمى أكاديمى يتناسب مع معايير الجودة، لإثراء البحث العلمى من خلال أعضاء هيئة التدريس لرفع مستوى وعى الطلاب نحو البحث العلمى ومواكبة التطور فى مجال هندسة البرمجيات، كما يعمل البرنامج على ربط الطالب بسوق العمل منذ بداية قبوله، ويتم إعداد التدريب المناسب لكل مستوى بداية من المستوى الأول وذلك من خلال كبرى شركات البرمجيات الأمر الذى يؤثر بشكل إيجابى على مستوى طلاب البرنامج.