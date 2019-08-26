تموين دمياط يضبط 1200 كيلو زيت سيارات مغشوش

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة التموين بلاغا من شرطة النجدة بقيام احد الأشخاص ومقيم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بشراء 1200 كيلو زيت سيارات من أحد المحلات بقرية السنانية بدمياط وبعد أن تبين له انه زيت مغشوش حاول إعادته لصاحب المحل إلا أنه رفض فقام بإبلاغ شرطة النجدة.

وعلى الفور انتقلت مباحث التموين وتم ضبط السيارة المملوكة لشخص يدعى منصور. ا ومقيم بالمحلة الكبرى وضبط 1150 عبوة زيت باجمالى 1200 كيلو وتحرير محضر ضد ح. ع ا صاحب محل الزيوت.