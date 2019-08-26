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تفاصيل مصرع طفل سقط ببالوعة صرف صحى أمام نادى الطالبية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 08:26 ص
تفاصيل مصرع طفل سقط ببالوعة صرف صحى أمام نادى الطالبية بالوعة - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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فارق الطفل الذي سقط ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية الحياة، وتم نقل جثته إلى المستشفى، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية لاستخراج تصريح الدفن.

وذكر شهود عيان، أن الطفل يدعى ياسين عماد، يبلغ من العمر 4 سنوات، توجه بصحبة والدته لحضور مباراة كرة قدم،  يشارك بها شقيقه الأكبر بنادي الطالبية، وعقب خروج الطفل بصحبة والدته سقط ببالوعة الصرف الصحي مما أسفر عن مصرعه. 


تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد سقوط طفل ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة والتحريات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 
 
 

 


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إهمال الصرف الصحي

أمن الجيزة

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