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تعيين أحمد البسيونى وكيل محافظ لقطاعى السياسة النقدية والبحوث الاقتصادية بالبنك المركزى

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:21 م
تعيين أحمد البسيونى وكيل محافظ لقطاعى السياسة النقدية والبحوث الاقتصادية بالبنك المركزى
أ ش أ

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 قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تعيين أحمد البسيوني وكيل محافظ لقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري ، خلفا للدكتورة نجلاء نزهي التي تشغل حاليا منصب مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الإفريقية.

وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم الاثنين، أن أحمد البسيوني سيجمع بين منصبه في قطاع البحوث ومنصبه الحالي كوكيل محافظ لقطاع السياسة النقدية.

وأوضح أن أحمد البسيوني التحق للعمل بالبنك المركزي المصري في عام 2008، وساهم في تطوير قطاع السياسة النقدية وتدرج في المناصب القيادية حتى أصبح مسئولاً عن القطاع منذ عام 2016 ثم وكيل محافظ مساعد للقطاع في عام 2017.

وأضاف أن أحمد البسيوني حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية الاقتصاد بجامعة الرور ببوخوم في ألمانيا، كما استكمل دراسته العليا في الاقتصاد بذات الجامعة .

وشغلت الدكتورة نجلاء نزهي رئاسة قطاع البحوث بالبنك المركزي المصري منذ 2014، وحصلت على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة القاهرة وماجستير في إدارة السياسات الاقتصادية من جامعة كولومبيا عام 1999، وعملت محاضرا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وبالمعهد المصرفي المصري، وشغلت عضوية لجنة ميزان المدفوعات لصندوق النقد الدولي بشخصها كأول مصرية تشغل هذا المنصب خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، ولها العديد من الأبحاث المنشورة في كبريات الدوريات الاقتصادية العالمية.

 


أحمد البسيونى

البنك المركزي المصري

نجلاء نزهي

الاقتصاد

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