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تعرف على جهود مكافحة المخدرات خلال 24 ساعة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:55 ص
تعرف على جهود مكافحة المخدرات خلال 24 ساعة مخدرات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات، توجيه ضرباتها ضد مروجى المواد المخدرة فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتجرى المواد المخدرة.

 

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسماعيلية - مطروح - القاهرة- الغربية) وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى المواد المخدرة، حيث تم ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.. بحوزته "10 كيلو جرام لمخدر البانجو- 250 جرام لمخدر الأستروكس- 25 جرام لمخدر الهيروين- 100 جرام لمخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول".

 

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط 2 من العناصر الإجرامية، سبق اتهامهما فى قضيتين "استعمال قوة وسلاح وذخيرة، جرائم أحداث" لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,250 كيلو جرام- مبلغ مالى- 3هواتف محمولة) فضلا عن ضبط 2 من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالاتجار فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية من خلال إحدى الصيدليات، بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما "1854 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية- 11905 قرص وأمبول لأدوية مستوردة ومهربة ومنشطات مجهولة المصدر– 3 هواتف محمولة".

 

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية، سبق إتهامهما فى 8 قضايا متنوعة، لقيامهما بالإتجار فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، بنطاق دائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية .. وبحوزتهما (934 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية مبلغ مالى- هاتف محمول وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

 


حملات امنية

مخدرات

تهريب مخدرات

جهود مكافحة المخدرات

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