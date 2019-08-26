تعرف على إقليم الباسك المستضيف لأعمال قمة الدول السبع الكبار

استقبل إقليم الباسك الذى يعتبر جزء من مدينة بيارتيز فى جنوب فرنسا، أعمال قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والتى تناقش العديد من القضايا الدولية.

ووفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية فإن اقليم الباسك الفرنسى يقع على مسافة قصيرة من الحدود الإسبانية

يعتبر إقليم الباسك من مناطق ذات الحكم الذاتى ويمتد لبلدين شمال غرب إسبانيا وجنوب غرب فرنسا.

تم تقسيم أراضى إقليم الباسك بين فرنسا وإسبانيا بحلول عام 1876 ، وخلال نظام الجنرال فرانسيسكو فرانكو (1939 -75) كانت لغة الإقليم وثقافته تم قمعها ، وبحلول الخمسينات شكلت جماعات وتنظيمات التى اطلق عليها الانفصالية وعلى رأسهم منظمة "إيتا"، التى ارتكبت أعمالا ارهابية حتى بعد تحرير اقليم الباسك من الحكم الإسبانى وقد تم توحيد ثلاث مقاطعات من مقاطعات إقليم الباسك الإسبانية الأربعة وهما ( فيزكايا، وجيبوسكوا، ونافارا ).

فى عام 1980 أصبح إقليم الباسك مجتمع مستقل، منح سكانه استقلالية محدودة وتم الاعتراف بلغتهم وثقافتهم، ووضعوا السيطرة على مدارسهم وعلى قوات الشرطة .

يبلغ عدد سكان الاقليم حوالى 3 مليون نسمة ، يعيش منهم 2.5 مليون فى إسبانيا ، ولغة شعب اقليم الباسك معروفة باسم وسكيرا، وهى اقدم لغة فى اوروبا ولا صلة لها بالاسبانية والفرنسية ،ولكن انخفض عدد متحديثيها فى الوقت الحالة وبدأوا يستخدموا اللغة الإسبانية والفرنسية.

اما إقليم الباسك معروف بمأكولاته الممتازة والتي تشمل الكثير من المأكولات البحرية مثل بلح البحر، جراد البحر، ثعبان البحر، وتشمل الأنواع الأخرى التونة الطازجة مع الطماطم والثوم والتوابل، والثوم والبقدونس ، وجاتيو باسكو (كعكة الباسك) مصنوعة من البيض والدقيق والسكر ، والمشروب الوطنى المفضل هو تكساكولى (و يسمى أيضا تكساكولينا) .

أما عن مدينة بيارتيز فهى مشهورة بتجارة صيد الحيتان، ليبيعوا بضاعتهم على الشواطئ، التى كان يقصدها الأغنياء والأثرياء بغرض الاستشفاء والعلاج.

كما تمتلك بياريتز بساحلها الكبير سلسلة من أجمل الشواطئ فى أوروبا، أشهرها شاطئ "ميرامار"، والشاطئ الكبير "جراند بلاج" ، وشاطئ "ساحل الباسك" المعروف بمياهه الكريستالية، ورماله البيضاء الناعمة.

ومن أهم الأماكن المشهورة التى يتوافد عليها السياح ، ميناء الصيادين القديم "لو فيو بور" الذى يعود تاريخ وجوده لعام 1870، ومنارة "بياريتز لايت هاوس" التى يعود تاريخ بنائها لعام 1834، والموجودة قبالة البحر اللازوردى، بارتفاع يصل إلى حوالى 45 متراً عن سطح الأرض.