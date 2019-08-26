"تصديرى الكيماويات": 2.4 مليار دولار صادرات النصف الأول من عام 2019

كتب إسلام سعيد

كشف وليد عزب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن صادرات الكيماويات خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019 سجلت 2.4 مليار دولار مقارنة بـ2.7 مليار دولار بنسبة انخفاض 10%.

وأضاف عزب فى اجتماع المجلس التصديرى، أن منتجات البلاستيك والمطاط ارتفعت 3% مسجلة 840 مليون دولار، ومنتجات الأسمدة سجلت 667 مليون دولار بنسبة زيادة 2%، والمنتجات الزجاجية سجلت 1% زيادة لتبلغ 85 مليون دولار.

وأشار المدير التنفيذى إلى أن نسبة الانخفاض فى الصادرات لن تستمر فى النصف الثانى من العام الجارى، لافتاً إلى اعتماد 6 مليار جنيه لدعم الصادرات ويجرى حاليا ضخها من وزارة المالية.

وأوضح وليد عزب، أن تراجع عدد المعارض والبعثات الخارجية كان له تأثير سلبى على الصادرات بصفة عامة.