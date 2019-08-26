"تصديرى الغذائية": 96 شركة تشارك بمعرض فى ألمانيا 5 أكتوبر 2019

كتب - إسلام سعيد

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن مشاركة 96 شركة مصرية من كبرى الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في فعاليات معرض أنوجا -ألمانيا والمقرر انعقاده خلال الفترة من 5 – 9 أكتوبر 2019 .

وأوضح في بيان له اليوم أنه يتم ترتيب تلك المشاركة بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات وجهاز التمثيل التجاري ومكتب التمثيل التجاري في برلين، لافتا إلى أن الشركات المشاركة بالمعرض تضم “84 شركة من قطاع الصناعات الغذائية، و12 شركة من قطاع الحاصلات الزراعية”.

وأكد المجلس، أن معرض "أنوجا" يقام كل عامين ويعد أحد أهم منافذ الدخول إلى السوق الأوروبي في قطاع الصناعات الغذائية، منوها بأن قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى الاتحاد الأوروبي في 2018 بلغت حوالى 361 مليون دولار تمثل نسبة 13% من إجمالي الصادرات الغذائية لنفس العام، كما حققت الصادرات الغذائية المصرية إلى أوروبا نسبة نمو قدرها 9% في عام 2018 بالمقارنة بصادرات عام 2017.

وأضاف أن ألمانيا تعد أكبر الدول الأوروبية المستوردة للأغذية المصرية في عام 2018 بقيمة بلغت 70 مليون دولار محققة نسبة نمو بلغت 20% في قيمة الصادرات مقارنة بعام 2017، وتمثل نسبة 19% من إجمالي الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما تعد ألمانيا في الترتيب الحادي عشر لاهم الدول المستوردة للأغذية المصرية في 2018

وتعد الفراولة المجمدة المصرية أهم السلع الغذائية التي يتم تصديرها إلى السوق الألماني حيث بلغت صادراتها في 2018 حوالى 27 مليون دولار بكمية حوالى 22 ألف طن ومحققة نسبة زيادة في القيمة قدرها 128% ونسبة زيادة في الكمية قدرها 38% بالمقارنة بعام 2017، يليها البذور والاثمار الزيتية بقيمة 16 مليون دولار، ثم البصل المجفف بقيمة 4 مليون دولار، ومحضرات ومعلبات خضر بقيمة 3.6 مليون دولار، المصارين والامعاء بقيمة 2.7 مليون دولار، زيوت عطرية بقيمة 2.7 مليون دولار، فاكهة محضرة او معلبة بقيمة 2.4 مليون دولار، خضر مجففة بقيمة 2.4 مليون دولار، وغيرها من السلع مثل الزيتون المخلل، العصائر والمركزات، التمور والفواكه المجففة، مركزات وصلصة الطماطم، الحلاوة الطحينية والطحينة، المربى، زيت الزيتون .

ويلي ألمانيا من حيث الأهمية بالنسبة للصادرات الغذائية المصرية في الدول الأوروبية هولندا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، إنجلترا، بلجيكا، اليونان، بولندا ثم رومانيا في المركز العاشر.