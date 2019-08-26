ترامب يقترح استخدام القنابل النووية لوقف الأعاصير فى الولايات المتحدة

كتب محمد تهامى زكى

ذكر موقع آكسيوس للأنباء والتكنولوجيا، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اقترح إلقاء قنابل نووية على الأعاصير كى تتلاشى قبل أن تضرب أراضى الولايات المتحدة.

وأورد الموقع أنه خلال جلسة مخصصة لإطلاع الرئيس على آخر المستجدات المتعلقة بالأعاصير، سأل ترامب إن كان بالإمكان تعطيل الأعاصير التى تتشكل فوق السواحل الأفريقية عبر إلقاء قنبلة نووية فى عين العاصفة، ووفق مصدر لم يكشف عن هويته ترك الحاضرون الاجتماع وهم يتساءلون "كيف يمكن التصرف مع أمر كهذا؟.

يشار أن هذه ليست المرة الأولى التى يقدم فيها ترامب هذا الاقتراح، ففى عام 2017 سأل ترامب مسؤولًا كبيرا عما إذا كان يجب على الإدارة أن تأمر بقصف الأعاصير لمنعها من الهبوط على اليابسة.

وأشار الموقع، إلى أن ترامب لم يذكر استخدام قنابل نووية فى المرة الأولى، ورفض البيت الأبيض التعليق على التقرير، لكن مسؤولا رفيعا فى الإدارة قال أن "قصد ترامب ليس سيئا".

وكشف الموقع، أن فكرة ترامب ليست جديدة، فالاقتراح تم تقديمه فى الأصل من قبل عالم حكومى فى الخمسينات من القرن الماضى خلال ولاية الرئيس دوايت أيزنهاور.