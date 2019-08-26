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ترامب يغرد حول لقائه بالسيسي: لقاء عظيم مع الرئيس المصرى

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:58 ص
ترامب يغرد حول لقائه بالسيسي: لقاء عظيم مع الرئيس المصرى الرئيس السيسي ونظيره الأمريكى ترامب
كتبت: إنجى مجدى

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غرد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على حسابه بموقع تويتر مشيدًا باللقاء الثنائى الذى جمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قمة مجموعة السبع المنعقدة حاليا فى مدينة بياريتز فى فرنسا.

 

ووصف ترامب، صباح الاثنين، لقاءه بالرئيس السيسى بأنه "عظيم"، وقال: "لقاء عظيم هذا الصباح مع الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مرفقًا التغريدة بصور اللقاء.

 

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والتقى الرئيس السيسى نظيره الأمريكى على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا. وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء على قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشيداً بما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابى متواصل خلال إدارة الرئيس "ترامب".

 

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وأشار الرئيس إلى حرص مصر على الاستمرار فى الارتقاء بأطر التعاون المشترك فى جميع المجالات، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، فى ضوء تعدد الأزمات التى تعانى منها المنطقة وخطورتها.

 

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ومن جانبه، أعرب الرئيس الأمريكى عن تقديره لمصر ولشخص الرئيس السيسي، وما حققته مصر تحت قيادته من أمن واستقرار وكذلك تطورات تنموية بالرغم المحيط الإقليمى غير المستقر وما يفرضه ذلك من تحديات ضخمة.

 

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السيسى

ترامب

قمة السبع

فرنسا

تويتر

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