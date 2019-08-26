ترامب يعلن استئناف المفاوضات التجارية مع ( بكين ) "قريبا جدا"

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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الإثنين أن بلاده ستستأنف "قريبا جدا" المفاوضات التجارية مع الصين، رغم تصاعد التوتر فى الأيام الأخيرة.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن ترامب قوله - على هامش قمة مجموعة السبع في" بياريتز " الفرنسية - إن(واشنطن ) تلقت اتصالين جيدين من الصين دعت فيها للعودة إلى طاولة المفاوضات.. مشيرا إلى أن استئناف التفاوض سيكون قريبا جدا، معربا عن الاعتقاد بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

وأشاد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينج ، ووصفه بأنه يدرك كيف تسير الأمور، مضيفا أن الاتفاق سيكون "رائعا " بالنسبة للصين وللولايات المتحدة والعالم.

وكان نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي قد قال - في وقت سابق - "إننا على استعداد لتسوية المشكلة بهدوء من خلال المشاورات والتعاون.. ونعارض بحزم تصعيد "الحرب التجارية " .

وكانت نذر "الحرب التجارية " قد احتدمت بين الولايات المتحدة والصين يوم / الجمعة / الماضي مع تهديد (بكين ) برفع الرسوم الجمركية على واردات سنوية من المنتجات الأمريكية بقيمة 75 مليار دولار، فيما ردت (واشنطن ) على الفور بالإعلان عن زيادة أكبر مما كان مقررا في الرسوم الجمركية "المشددة " على المنتجات الصينية التي ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل ، وديسمبرالقادم.

وقد أثار هذا التصعيد مخاوف القوى الاقتصادية الكبرى إزاء إمكانية حدوث "انكماش اقتصادي " في أوروبا والولايات المتحدة.