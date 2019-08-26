ترامب يشجع جونسون على السقوط من الهاوية فى كاريكاتير "إندبندنت" البريطانية

كتبت ريم عبد الحميد

سخرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية من إشادة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب برئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وذلك بعد أن وصفه خلال لقائهما أمس، الأحد، بأنه أفضل رجل لأداء المهمة، فى إشارة إلى إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وصورت الصحيفة فى رسمها الكاريكاتيرى ترامب يقف وراء جونسون ويقول "أفضل رجل لأداء المهمة، بينما يتجه الأخير للسقوط من حافة هاوية ممسكا بمظلة مهترئة كتب عليها "الاتحاد الأوروبى (ملغى)" فى إشارة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ويقول "لمسة وأذهب".

وكان الرئيس الامريكى دونالد ترامب قد عقد اجتماعا ثنائيا مع جونسون على هامش قمة السبع المنعقدة فى فرنسا، أشاد خلالها برئيس الوزراء البريطانى ومساعيه لإتمام انفصال بلاده عن الكتلة الأوروبية، واصفا إياه بأنه أفضل رجل لإتمام المهمة.