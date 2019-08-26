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ترامب وميركل يتفقان على عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:48 م
ترامب وميركل يتفقان على عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية ترامب وميركل
أ ش أ

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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه لا يجب السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية؛ وذلك فى تصريحات على هامش قمة مجموعة السبعة التى تستضيفها فرنسا .
وقال ترامب - في تصريحات نقلها تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي اليوم /الاثنين/- إنه ربما يتم الخروج من قمة مجموعة السبعة ببيان حول إيران، وأن الجميع يتفق على وجوب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية . 
وصرح ترامب أنه تم إحراز تقدم جيد حول إيران في القمة ، مشيدا بالوحدة بين دول قمة مجموعة السبعة في هذا الشأن، ورافضا ما وصفها بالأخبار الكاذبة التي تفيد بانعدام الوحدة بين دول القمة، قائلا إن القمة كانت ناجحة واتسمت بالود وأن القمة المقبلة التي تستضيفها الولايات المتحدة قد تعقد بمدينة "ميامي " .
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمثل تجار أقوياء مثل الصين ، وأن بلاده لم يتم التعامل معها بنحو عادل، وخسرت مبالغ ضخمة على مر سنوات في التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه لا يلوم الاتحاد على ذلك، إذ تقع اللائمة على الرؤساء السابقين للولايات المتحدة الأمريكية الذين لم يؤدوا عملا جيدا .
وتابع ترامب " أحترم الاتحاد الأوروبي، وأحترم الصين لتمكنها من القيام بما فعلوه بأمريكا على مدار سنوات"، مضيفا أن ما يفعله الآن مع الصين كان يجب أن يتم قبل 25 عاما، وأنه لا يلوم الصين أو الرئيس السابق باراك أوباما فقط، ولكن الرؤساء السابقين.
من جانبها، أعربت ميركل عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في أسرع وقت ما من شأنه تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، مؤكدة أن بلادها ستعمل في هذا الاتجاه.
كما أكدت ميركل أن بلادها ستكون سعيدة إذا ما تم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الصين وأمريكا، مضيفة أن ذلك سيكون من مصلحتها أيضا


ترامب

ميركل

إيران

القنبلة النووية

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