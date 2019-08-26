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ترامب: قد يتم الكشف عن "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:30 ص
ترامب: قد يتم الكشف عن "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه قد يتم الكشف عن تفاصيل اتفاق السلام المعروف باسم " صفقة القرن " قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية فى 17 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك على هامش مشاركته فى اجتماعات قمة مجموعة العشرين فى فرنسا؛ وفقا لما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
وأضاف أنه يعتقد أن كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين مهتمون بالتوصل إلى اتفاق سلام، وأن الفلسطينيين سوف يجلسون على طاولة المفاوضات؛ من أجل تلقي التمويل الأمريكي الذي تم تعليقه - على حد تعبيره -.


دونالد ترامب

صفقة القرن

إسرائيل

فلسطين

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