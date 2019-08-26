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ترامب: بإمكان الهند وباكستان تسوية قضية كشمير بمفردهما

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:53 م
ترامب: بإمكان الهند وباكستان تسوية قضية كشمير بمفردهما الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم / الإثنين / أن بإمكان الهند وباكستان تسوية النزاع الناشب بينهما بشأن إقليم كشمير بمفردهما، وأنه يعرض وساطته في حالة الحاجة .
وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تربيون" الباكستانية -على موقعها الإلكتروني- أن الرئيس الأمريكي ناقش قضية كشمير على هامش لقاء قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - الذي قام بإلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير في الخامس من أغسطس الجاري.
وقال ترامب إن بإمكان الهند وباكستان تسوية قضية إقليم كشمير - المتنازع عليه - بمفردهما .
ومن جانبه ، قال رئيس الوزراء الهندي - ردا على ما إذا كان يرغب في تدخل ترامب في القضية - إن القضايا بين باكستان والهند "ثنائية".
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي سبق أن عرض لعب دور الوساطة بين البلدين بشأن إقليم كشمير - المُتنازع عليه ، والواقع في منطقة "الهيمالايا".


دونالد ترامب

الرئيس الأمريكى

كشمير

الهند

باكستان

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