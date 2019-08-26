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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:22 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها الاتصالات.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرا 0.670 نقطة ليصل إلى مستوى 5908.65 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% خاسراً 3.620 نقطة ليصل إلى مستوى 6492.75 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% خاسراً 7.230 نقطة ليصل إلى مستوى 4762.76 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 57.1 مليون سهم بقيمة 15.2 مليون دينار كويتى عبر 3079 صفقة.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.09%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.73%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.55%، فقطاع الصناعة بنسبة 0.13%.
 
وجاء سهم "الشركة الوطنية الدولية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تلاه شركة الكويت للتأمين بنسبة 7.94%، ثم شركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 7.33%، فيما تصدر سهم "شركة عمار للتمويل والإجارة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة الدولية للمنتجعات بنسبة 9.66%، ثم شركة منازل القابضة بنسبة 6.03%.

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