تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.33% خاسرة 32.05 نقطة، لتصل إلى مستوى 9787.51 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 55.5 مليون سهم بقيمة 120.5 مليون ريال قطرى عبر 2149 صفقة، وارتفع 11 سهما، وانخفض 24 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 3 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.75%، أعقبه قطاعى الصناعات والعقارات بنسبة 0.43%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.51%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%.