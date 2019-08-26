تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.10% خاسرا 1.57 نقطة ليصل إلى مستوى 1532.22 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.3 مليون سهم بقيمة 191 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 5.49%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.91%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.06% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.72%.