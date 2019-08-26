سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:23 ص
تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.48% خاسرا 39.61 نقطة ليصل إلى مستوى 8202.06 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 23.5 مليون سهم بقيمة 611.3 مليون ريال، وارتفعت أسهم 63 شركة، فيما تراجعت 89 شركة. 
 
وتراجع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.96%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.63%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.46%، أعقبه قطاعى إدارة وتطوير العقارات والرعاية الصحية بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%.
 
وجاء سهم "الإعادة السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.41%، ثم أسمنت تبوك بنسبة 1.97%، ثم وفرة بنسبة 1.82%، فيما تصدر سهم "التعاونية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.94% ثم سامبا بنسبة 2.55%، ثم ساب بنسبة 2.01%.
 
 
 

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

بورصة السعودية

تاسى

تداول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

قمة مصرية-أمريكية على هامشG7 .. السيسى يؤكد قوة العلاقات مع واشنطن ويشدد على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.. ترامب يعرب عن تقديره للرئيس ويشيد باستقرار مصر وبرنامجها الاقتصادي وجهود مكافحة الإرهاب

قمة مصرية-أمريكية على هامشG7 .. السيسى يؤكد قوة العلاقات مع واشنطن ويشدد على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.. ترامب يعرب عن تقديره للرئيس ويشيد باستقرار مصر وبرنامجها الاقتصادي وجهود مكافحة الإرهاب

غالبية القراء يؤيدون تكثيف حملات مكافحة العنف ضد المرأة

غالبية القراء يؤيدون تكثيف حملات مكافحة العنف ضد المرأة

السيسى وجونسون يتطلعان لخطوات فعالة لتطوير العلاقات بين مصر وبريطانيا

السيسى وجونسون يتطلعان لخطوات فعالة لتطوير العلاقات بين مصر وبريطانيا

لاعب فلامنجو يذهل العالم بهدف أسطورى فى الدوري البرازيلي.. فيديو

لاعب فلامنجو يذهل العالم بهدف أسطورى فى الدوري البرازيلي.. فيديو

"مهرجان جريزمان".. الصحافة الإسبانية تحتفل بتألق نجم برشلونة ضد بيتيس

"مهرجان جريزمان".. الصحافة الإسبانية تحتفل بتألق نجم برشلونة ضد بيتيس

اختيار محمد صلاح فى التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

اختيار محمد صلاح فى التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

صدق أو لا تصدق.. إماراتية طالبة للخلع: يلبى كل طلباتى ويتولى تنظيف المنزل

صدق أو لا تصدق.. إماراتية طالبة للخلع: يلبى كل طلباتى ويتولى تنظيف المنزل

السيسى يلقى كلمة اليوم أمام جلسة "المناخ والتنوع البيولوجى" بقمة السبع

السيسى يلقى كلمة اليوم أمام جلسة "المناخ والتنوع البيولوجى" بقمة السبع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة