تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.48% خاسرا 39.61 نقطة ليصل إلى مستوى 8202.06 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 23.5 مليون سهم بقيمة 611.3 مليون ريال، وارتفعت أسهم 63 شركة، فيما تراجعت 89 شركة.

وتراجع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.96%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.63%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.46%، أعقبه قطاعى إدارة وتطوير العقارات والرعاية الصحية بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%.

وجاء سهم "الإعادة السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.41%، ثم أسمنت تبوك بنسبة 1.97%، ثم وفرة بنسبة 1.82%، فيما تصدر سهم "التعاونية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.94% ثم سامبا بنسبة 2.55%، ثم ساب بنسبة 2.01%.