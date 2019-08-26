تداول 265 شاحنة و385 سيارة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 265 شاحنة بضائع و385 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية2، بوسيدون أكسبريس، وعلى متنها 57 شاحنة و34 سيارة.

بينما تغادر السفينتين القاهرة وأمانة وعلى متنهم 26 شاحنة و81 سيارة، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمانة وعلى متنها 12 شاحنة و8 سيارات، وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية، بوسيدون أكسبريس وعلى متنها 117 شاحنة و78 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 22 شاحنة و3 سيارات، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وعلى متنها 3 سيارات وغادرت السفينتين أيلة وسينا وعلى متنهما 31 شاحنة و34 سيارة، بينما غادر ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 117 سيارة .